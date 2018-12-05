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【新股定價】佳兆業物業近下限定價 每股9.38元

文章日期：2018年12月5日 12:43

佳兆業（1638）分拆旗下物業管理業務佳兆業物業（2168）於港股主板獨立上市，最終定價為每股9.38元，為招股價範圍9.08元至10.88元的接近下限水平。按發行3500萬股計，集資額將3.283億元。股份將於12月6日主板掛牌。

此外，合景泰富（1813）公布，11月份的合同銷售額為65.14億元（人民幣，下同），較去年同期的38.46億元按年增69.4%﹔首11個月的累計合同銷售額為596.44億元，較去年首11個月的356.35億元按年增67.4%。

合生創展（0754）的11月份合同銷售額為8.63億元，較去年同期的6.71億元28.6%﹔而首11個月的累計合同銷售額為140.22億元，較去年同期約人民幣 80.79億元按年增73.6%。

今早內房走勢偏弱，碧桂園（2007）微跌0.62%、潤地（1109）跌2.82%、富力（2777）跌1.3%、龍湖（0960）跌1.55%﹔中國恒大（3333）則微升0.4%、融創（1918）升1.56%、合景泰富微升0.28%﹔中海外（0688）無升跌。

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
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2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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