【新股定價】佳兆業物業近下限定價 每股9.38元
文章日期：2018年12月5日 12:43
佳兆業（1638）分拆旗下物業管理業務佳兆業物業（2168）於港股主板獨立上市，最終定價為每股9.38元，為招股價範圍9.08元至10.88元的接近下限水平。按發行3500萬股計，集資額將3.283億元。股份將於12月6日主板掛牌。
此外，合景泰富（1813）公布，11月份的合同銷售額為65.14億元（人民幣，下同），較去年同期的38.46億元按年增69.4%﹔首11個月的累計合同銷售額為596.44億元，較去年首11個月的356.35億元按年增67.4%。
合生創展（0754）的11月份合同銷售額為8.63億元，較去年同期的6.71億元28.6%﹔而首11個月的累計合同銷售額為140.22億元，較去年同期約人民幣 80.79億元按年增73.6%。
今早內房走勢偏弱，碧桂園（2007）微跌0.62%、潤地（1109）跌2.82%、富力（2777）跌1.3%、龍湖（0960）跌1.55%﹔中國恒大（3333）則微升0.4%、融創（1918）升1.56%、合景泰富微升0.28%﹔中海外（0688）無升跌。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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