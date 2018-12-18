【W股少於預期】ACGA：同股不同權未必是公司赴港IPO的首要因素
文章日期：2018年12月5日 12:32
亞洲公司治理協會(ACGA)及中信里昂今日公布《公司治理觀察》報告，香港與新加坡分別在亞太區內12個城市排第2及第3，與2016年的排名對調，中國排名第10，澳洲繼續蟬聯冠軍，日本則由2016年的第4跌至今年的第7。
協會秘書長艾哲明表示，香港與新加坡雖然繼續位列區內前三名，但由於兩地今年先後推出同股不同權架構，所以與第四的馬來西亞及第五的台灣差距有拉近。報名中顯示，香港與新加坡整體得分為60%及59%，馬來西亞及台灣分別錄得58%及56%。
艾哲明又提及，目前只有兩隻W股上市，並不如4月底市場預期般熱烈。他指出，閱文（0772）及易鑫（2858）等內地新經濟公司均以同股同權架構上市，反映同股不同權未必是新經濟公司選擇來港上市的首要原因。
中信里昂同時公布其針對1100家亞太區上市公司的獨立調查，發現即使投資者同意董事會中男女擔任董事職位的比例應該平等，惟亞太地區各市場中女性董事佔董事會的比例仍然低於30%，香港有接近3成上市公司的董事會並沒有女性。而董事會成員多元化的比例亦較2016年略差，當中香港、中國及日本的情況較為嚴重。
記者:陳惠恩
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