恒指跌420點，收報26840點，成交金額465億元。美股大跌逾3%，亞洲股市跟隨但跌幅不大，上證指僅微跌而深圳更微升，也限制了港股跌幅。重磅股沽壓較大，匯控（0005）、騰訊（0700）及友邦（1299）跌幅介乎2%至3%，再有報道指蘋果大削訂單，舜宇（2382）及瑞聲（2018）跌6.7%及3.3%。另有報道指德國戴姆勒有意增持與北京汽車（1958）合營權益至65%，北汽大跌9.3%，廣汽（2238）亦受拖累瀉5%。

表現強勢的是本地地產股。先是聯儲局主席鮑威爾指已接近中性利率，料本月加息後或會放緩甚至暫停加息，再有中美達成貿易戰休戰協議，再加上二手樓盤減價、居屋抽簽後購買力回流成交回升，市場對本地地產股看法亦轉趨樂觀。

此前推介的新地（0016）進一步升至114元水平。由於已回升不少，現階段是耐心等候再度低吸的機會，可考慮信置（0083）。信置一直為市場忽略，在投地方面並不進取，多年來也缺乏重大項目，投資物業則每年提供約40億元收入，整體上缺乏任何股價催化劑。

以信置目前股價來看並非理想入市位，不過配合以下三個原因，倘信置股價稍為回落，卻是炒波幅之選：

1. 防守力非常強，淨現金高達200億元，相對於市值才917億元，佔比達到22%；

2. 股價較資產淨值折讓一半，市帳率僅0.6倍，同時提供4厘股息率，對於不求資產增值的投資者非常合適。

3. 沉寂多年後，集團重大項目凱匯終於快將登場。項目總樓面面積達200萬平方呎，單位數目逾2000個，按照觀塘重建項目一期的觀月樺峰現時呎價約21000元計算，大摩估計，凱匯會為信置帶來280億元的合約銷售，2021年將會有高達83億元盈利，料派發特別息的機會頗高。由於項目單位數量龐大，料開價不會太進取，同時東九龍近期也缺乏大型樓盤開售，已積累了不少購買力，估計反應會理想，對股價有正面作用。

走勢上，信置今年一直在區間波動，介乎12元至14元，現貼近上限不是理想的入市位，但回落的話是很可的炒波幅之選。

張兆聰

明報首席評論員

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