隔夜美股走弱，港股跟隨低開，今早開報26745點，跌514點，即見半日低位，之後隨A股跌幅收窄，高位見26914點，收市跌420點或1.54%，報26840點，成交金額465億元；國指跌147點或1.35%，報10760點。

友邦（1299）領跌大市，失守65元，收跌3.13%，報64.9元，拖低大市77點；騰訊（0700）回吐，險守320元大關，半日跌2.38%，收報320.6元，拖低恒指64點。

大摩唱談舜宇（2382），預計其股價於未來45日內下跌，發生的可能性介乎70%至80%，舜宇應聲下挫，半日跌6.7%，收報74.45元，是跌幅最大的藍籌。蘋果新iPhone XR 銷量不似預期，拖累瑞聲（2018）表現，收跌3.35%，報54.8元。不過，食品股有買盤支持，旺旺（0151）逆市升2.93%，收報5.97元，是表現最好的藍籌。

長實（1113）執董趙國雄變身「大淡友」唱淡樓市，預計明年樓價最多跌三成。地產股半日普遍偏軟，長實集團跌0.17%，收報57.05元；恒地（0012）跌1.11%，收報40.15元；新地（0016）跌0.18%，收報113.4元；新世界發展（0017）跌1.11%，收報10.72元。

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美債息倒掛，國際金融股受壓， 匯控（0005）跌2.06%，收報66.7元。本地銀行股亦偏軟，恒生（0011）跌1.98%，收報183.5元；；中銀香港（2388）跌1.75%，收報30.8元。

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