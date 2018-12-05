美國債息出現倒掛，再加上英國國會通過譴責文翠珊藐視國會議案，令金融市場擔心下週英國國會否決脫歐協議。受上述不利因素打擊，美股又再急跌，因此導致美元兌日圓亦出現急跌，估計在相關避險情緒帶動下，日圓有機會繼續做好，故建議睇位揸日圓沽美元，相關策略及詳情歡迎參考短片內容。

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