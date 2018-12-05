滬深兩市走勢分化 上證跌幅收窄至0.21%

商務部發表「商務部新聞發言人就中美經貿磋商答記者問」，內容提到「90天」的談判時間，以消除市場疑慮，加上冑媒體報道，海南省正抓緊開展賽馬規劃研製工作，刺激海南板塊拉升，滬深兩市走勢分化。

上證綜指今早低開後靠穩，跌幅逐步收窄，接近以半日高位收市，收報2660點，跌5點或0.21%，成交額839億元（人民幣．下同）

深證成指低開高走，高位見7970點，同樣以近半日高位收市，收報7969點，漲15點或0.2%，成交額1169億元，兩市成交額合共2008億元。

創業板指數低開後反覆向上，高低波幅達2.53%，收報1390點，跌11點或0.85%。

其他報道:

【耐人尋味】美股急挫 商務部罕有發早文 並出現「90天」

【中國數據】財新11月服務業PMI勝預期 創5個月高 信心續弱

【股價異動】北汽集團否認戴姆勒有意增持合營 北汽仍挫近一成

【股價異動】iPhone XR促銷拖累瑞聲 大摩唱談舜宇