外電引述知情人士透露，獲中證監批准來港發行H股的藥明康德預計把IPO每股價格以高於中間價67.8元定價。

藥明康德初步擬在港發售1.165億股新H股，招股價介乎64.1至71.5元，集資約74.6億至83.3億元，每手100股，入場費約為7222元，預計12月13日在聯交所掛牌上市。

藥明康德為全球領先的藥物研發服務平台，去年總收益居亞洲首位，全球首二十大製藥公司均為其客戶。

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