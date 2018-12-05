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【新股情報】藥明康德定價或高於中間價

文章日期：2018年12月5日 10:54
藥明康德定價或高於中間價

外電引述知情人士透露，獲中證監批准來港發行H股的藥明康德預計把IPO每股價格以高於中間價67.8元定價。

藥明康德初步擬在港發售1.165億股新H股，招股價介乎64.1至71.5元，集資約74.6億至83.3億元，每手100股，入場費約為7222元，預計12月13日在聯交所掛牌上市。

藥明康德為全球領先的藥物研發服務平台，去年總收益居亞洲首位，全球首二十大製藥公司均為其客戶。

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