蘋果新iPhone XR 銷量不似預期，蘋果於美國官網更發布「iPhone XR 449美元起」的減價賣iPhone XR的活動去貨，以iPhone 7 Plus舊機加449美元換新iPhone XR，相當於扣減300美元。瑞聲（2018）現跌3.3%，報54.8元，曾跌最多4.1%，低見54.35元。

舜宇（2382）亦大跌最多7.3%，低見73.9元。摩根士丹利發表報告指，相信舜宇股價於未來45日內下跌，發生的可能性介乎70%至80%，主因近日股價已回升不少，令短期估值吸引力下降。該行予「與大市同步」評級，目標價85元。集團將於本月7日公佈11月營運數據表現，預期相機模組及手機鏡頭出貨量下跌，因第四季是中國智能手機市場的淡季。該行觀察所得，公司料第四季出貨量按年下跌幅度將較第三季大，因市場需求持續惡化。該行相信，舜宇相機鏡頭模組的利潤難以在2018下半年復甦，因此料市場或會進一步下調其盈測。

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