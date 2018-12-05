【股價異動】北汽集團否認戴姆勒有意增持合營 北汽仍挫近一成
文章日期：2018年12月5日 10:27
彭博早前引述消息人士稱，戴姆勒汽車有意增持合營公司的持股比例，由目前的49%升到至少65%，雙方討論仍在探索皆段，最終未必達成協議。不過，據中國證券報報導，北汽集團回應媒體時稱「確實沒有此事，目前和戴姆勒的合作關係表示滿意。」。北京汽車（1958）現時跌10.1%，報4.45元，最多曾跌13.5%。
北汽集團指，無法對猜測性信息進行評論，將一如既往地保持良好合作關係，不斷推進合作的深度和廣度，回報社會各界的支持與關心。
今年10月，寶馬增持華晨寶馬合資比例，引發華晨（1114）股價急挫。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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