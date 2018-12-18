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【中國數據】財新11月服務業PMI勝預期 創5個月高 信心續弱

文章日期：2018年12月5日 10:05

財新中國11月份服務業經營活動指數(服務業PMI)報53.8，創5個月新高，高於市場預期的50.7，同時亦高於10月份的50.8，去年同期為51.9；而11月份綜合產出指數則由50.5升至51.9。

數據與統計局PMI不完全一致。國家統計局公佈的11月服務業商務活動指數為52.4，高於10月0.3個百分點；綜合PMI則下降0.3個百分點至52.8。

許多受訪企業表示，潛在需求改善、新客戶增加以及國際進口博覽會，促進了新訂單增加。製造業新訂單增速也小幅上升，兩者綜合，11月新​​訂單整體小幅增長，創五個月以來最高增速。因企業預期未來數月市場需求將會改善，服務業用工規模連續兩個月小幅回升，但仍低於長期均值，未能完全抵消製造業用工小幅下降的趨勢，整體用工規模連續六個月小幅縮減。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，11月財新中國綜合產出指數明顯反彈，反映經濟下行壓力明顯緩和，內需改善發揮了重要作用，整體就業狀況依然穩定，通脹壓力進一步緩解，企業家信心則繼續走弱。

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