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【港股開市】港股低開514點 騰訊跌3.1% 中海外逆市升0.3%

文章日期：2018年12月5日 09:28

美股急挫，港股今早跟跌，低開514點或1.89%，報26745點，成交金額23億元；國指今早低開212點或1.95%，報10695點。

藍籌股只有兩隻上升，中海外（0688）升0.37%，報27.1元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點，而另一隻上升的是領展（0823）升0.2%，報76.8元。三隻無升跌，分別是恒隆（0101）、長建（1038）及恒安（1044）

而跌幅最大的藍籌的金沙中國（1928）跌3.85%，報36.2元；拖低恒指跌幅最大的藍籌則是重磅的騰訊（0700），騰訊跌3.17%，報318元，拖低大市86點。

「一個飯局各自表述」疑慮之下，貿戰相關股下跌，瑞聲（2018）跌2.65%，報55.2元；舜宇（2382）跌2.51%，報77.8元、萬洲（0288）跌2.21%，報6.2元。

內房股下跌，昨日公布11月銷售數據的恒大跌1.6%、雅居樂（3383）無升跌，世茂（0813）跌2.14%。

發盈喜的百富環球（0327）升2.7%。

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1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
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2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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