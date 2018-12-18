【港股開市】港股低開514點 騰訊跌3.1% 中海外逆市升0.3%
文章日期：2018年12月5日 09:28
美股急挫，港股今早跟跌，低開514點或1.89%，報26745點，成交金額23億元；國指今早低開212點或1.95%，報10695點。
藍籌股只有兩隻上升，中海外（0688）升0.37%，報27.1元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點，而另一隻上升的是領展（0823）升0.2%，報76.8元。三隻無升跌，分別是恒隆（0101）、長建（1038）及恒安（1044）。
而跌幅最大的藍籌的金沙中國（1928）跌3.85%，報36.2元；拖低恒指跌幅最大的藍籌則是重磅的騰訊（0700），騰訊跌3.17%，報318元，拖低大市86點。
「一個飯局各自表述」疑慮之下，貿戰相關股下跌，瑞聲（2018）跌2.65%，報55.2元；舜宇（2382）跌2.51%，報77.8元、萬洲（0288）跌2.21%，報6.2元。
內房股下跌，昨日公布11月銷售數據的恒大跌1.6%、雅居樂（3383）無升跌，世茂（0813）跌2.14%。
發盈喜的百富環球（0327）升2.7%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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