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【開市焦點】港股ADR跌555點失27000 騰訊跌3.4%

文章日期：2018年12月5日 08:51

美股隔晚因懷疑中美飯局會談成果而急挫，港股ADR亦跌555點或2.08%，報26705點，港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.49%，折合報316.93元；匯控（0005）升1.27%，折合報65.57元；建行（0939）跌2.31%，折合報6.64元。

今日焦點股份可留意：

商務部罕有晨早發文，留意能否為減輕市場疑慮。留意貿易戰相關股。

中銀香港（2388）宣布，以5.61億元人民幣（約6.4億港元）收購中國銀行（3988）旗下中銀萬象分行，入集團在東盟地區重組計劃的一部分。

中國恒大（3333）公布首11個月累計合同銷售額5,352.1億元（人民幣，下同），按年升13.8%﹔單計11月份的合同銷售額為340.7億元，按年跌29.1%，按月跌35.8%。

至於雅居樂（3383）的首11個月累計合同銷售額為890.6億元，較2017年首11個月合同銷售額813.2億元升9.5%﹔11月份合同銷售額則為107.8億元，按年升2成，按月升32.6%。

世茂（0813）首11個月累計合同銷售額為1551.3億元，較2017年首11個月的887.1億元升75%﹔11月份合同銷售額為191億元，按年升89%，按月升4成。

銀聯啟動手機POS試點工作，留意發盈喜的百富環球（0327）

外電引述知情人士透露，戴姆勒提出增持中國合資公司股權的計劃，留意北汽（1958）

其他報道：

【耐人尋味】美股急挫 商務部罕有發早文 並出現「90天」

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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