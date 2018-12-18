【開市焦點】港股ADR跌555點失27000 騰訊跌3.4%
文章日期：2018年12月5日 08:51
美股隔晚因懷疑中美飯局會談成果而急挫，港股ADR亦跌555點或2.08%，報26705點，港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.49%，折合報316.93元；匯控（0005）升1.27%，折合報65.57元；建行（0939）跌2.31%，折合報6.64元。
今日焦點股份可留意：
商務部罕有晨早發文，留意能否為減輕市場疑慮。留意貿易戰相關股。
中銀香港（2388）宣布，以5.61億元人民幣（約6.4億港元）收購中國銀行（3988）旗下中銀萬象分行，入集團在東盟地區重組計劃的一部分。
中國恒大（3333）公布首11個月累計合同銷售額5,352.1億元（人民幣，下同），按年升13.8%﹔單計11月份的合同銷售額為340.7億元，按年跌29.1%，按月跌35.8%。
至於雅居樂（3383）的首11個月累計合同銷售額為890.6億元，較2017年首11個月合同銷售額813.2億元升9.5%﹔11月份合同銷售額則為107.8億元，按年升2成，按月升32.6%。
世茂（0813）首11個月累計合同銷售額為1551.3億元，較2017年首11個月的887.1億元升75%﹔11月份合同銷售額為191億元，按年升89%，按月升4成。
銀聯啟動手機POS試點工作，留意發盈喜的百富環球（0327）。
外電引述知情人士透露，戴姆勒提出增持中國合資公司股權的計劃，留意北汽（1958）。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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