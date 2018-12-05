【耐人尋味】美股急挫 商務部罕有發早文 並出現「90天」
文章日期：2018年12月5日 08:20
美股昨晚急挫，因市場對於中美兩國「一個飯局各自表述」有疑慮，外電引述消息人士透露，中國政府之所以尚未能夠就中美元首的貿易峰會做出明確回應，是因為高層官員目前仍然在國外陪同國家主席習近平訪問。今早中國商務部於8時發表「商務部新聞發言人就中美經貿磋商答記者問」，早上發文較為罕有，並且提到「90天」的談判時間，是早前中方未有公布，且美國駐華大使微信未能轉發的文章有涉及的內容。
原文以問答方式進行，只有短短157字，「有記者問：我們知道中方經貿團隊已經返京，你們對這次會晤有何評價？答：會晤很成功，我們對落實有信心。問：中方準備如何推動下一步經貿磋商？答：雙方經貿團隊將在90天內，按照明確的時間表和路線圖，積極推進磋商工作。問：中方有什麼優先事項？答：中方將從落實已達成共識的具體事項做起，越快越好。」。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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