中美兩國對周六的晚餐會「一個飯局各自表述」，事件引發市場的疑慮，美股道指低開73點後，全日保持跌勢，最多曾818點。外電引述消息人士透露，中國政府之所以尚未能夠就中美元首的貿易峰會做出明確回應，是因為高層官員目前仍然在國外陪同國家主席習近平訪問。

道瓊斯工業平均指數收跌799點，跌幅3.1%，報25027點。標普500指數收跌90點，跌幅3.24%，報2700點。納斯達克綜合指數收跌283點，或3.81%，報7158點。

道指成份股全跌，其中，波音跌4.85%，報342.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低118點，而P&G跌0.01%，報93.31元，是跌幅最少的成份股，拖低道指0.068點。

科技股方面，蘋果收市報176.69元，跌4.39%，谷歌母公司Alphabet收市報1062.47元，跌4.82%，亞馬遜收市報1668.4元，跌5.86%，Facebook收市報137.93元，跌2.23%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.77%，報358點。德國DAX指數收跌1.14%，報11335點；法國CAC 40指數跌0.82%，報5012點；英國富時100指數收跌0.57%，報7022點。