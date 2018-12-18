【歐美戰報】一個飯局各自表述引發疑慮 道指挫799點
文章日期：2018年12月5日 08:11
中美兩國對周六的晚餐會「一個飯局各自表述」，事件引發市場的疑慮，美股道指低開73點後，全日保持跌勢，最多曾818點。外電引述消息人士透露，中國政府之所以尚未能夠就中美元首的貿易峰會做出明確回應，是因為高層官員目前仍然在國外陪同國家主席習近平訪問。
道瓊斯工業平均指數收跌799點，跌幅3.1%，報25027點。標普500指數收跌90點，跌幅3.24%，報2700點。納斯達克綜合指數收跌283點，或3.81%，報7158點。
道指成份股全跌，其中，波音跌4.85%，報342.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低118點，而P&G跌0.01%，報93.31元，是跌幅最少的成份股，拖低道指0.068點。
科技股方面，蘋果收市報176.69元，跌4.39%，谷歌母公司Alphabet收市報1062.47元，跌4.82%，亞馬遜收市報1668.4元，跌5.86%，Facebook收市報137.93元，跌2.23%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.77%，報358點。德國DAX指數收跌1.14%，報11335點；法國CAC 40指數跌0.82%，報5012點；英國富時100指數收跌0.57%，報7022點。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
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|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
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|1044 恆安國際
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|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26