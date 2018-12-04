【集團重組】中銀收購母行老撾資產
文章日期：2018年12月4日 19:15
中銀香港（2388）宣布，以5.61億元人民幣（約6.4億港元）收購中國銀行（3988）旗下中銀萬象分行，入集團在東盟地區重組計劃的一部分。
中銀萬象分行於2015年2月26日在老撾成立，其註冊及實繳資本為4051億老撾幣（約3.68億港元），是中國銀行的海外分行。中銀萬象分行持有可在老撾經營全面銀行業務的銀行牌照，即作為一家商業銀行提供廣泛的商業銀行產品及服務，包括接受存款、貸款、外匯、保理和貿易融資等服務。中銀萬象分行目前通過其在老撾首都萬象商業區一間分行經營。
中銀萬象分行在去年的業績飛升，去年度除稅前及除稅後淨利潤，分別為4400萬及3500萬港元，分別按年升逾7倍及6倍。中銀香港指出，相信此交易將能進一步促進中銀香港業務的發展，加快提升客戶服務、產品創新與推廣能力和中銀香港在東盟地區的競爭力，並奠定其作為區域性銀行的立足點，符合中銀香港在東盟地區的整體長遠發展策略。
暫時擬定交易的最後日期為2019年6月30日，在此日期前，中行及中銀香港需各自獲得所有必要的監管批准。
自2016年起中銀香港積極收購母行在東盟地區的資產，現時已在泰國、馬來西亞、文萊、印尼、柬埔寨、越南及菲律賓有業務。
其他報道：
【財經花生】全年勁賺2200萬美元！7歲男孩成YouTube吸金王
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26