麗新（0488）投資41億元的海洋公園萬豪酒店項目，據集團高級副總裁林顥伊指，項目分三座共471間房，目前已開放其中兩座，初步試業逾一個月，將於明年2月19日正式開幕，暫時入住率理想。

據公司介紹，海洋公園萬豪酒店的平均房價約2100元水平，主題房間的價格則在2700元水平，由於仍處試業階段未能提供具體入住率數據，但主題房間預約已需排數星期。目前該酒店主要接待本地家庭客、商務客及遊客等，平均停留約1晚。

臨近聖誕，該酒店的自助餐反應佳，第一輪預約亦已爆滿，正接受第二輪預約﹔而該酒店擁有全港島最大的無柱式設計宴會廳，面積達1200平方米，亦已開始接受會議、婚宴預約，在試業初期不包酒水的平均酒席約13000元一圍，可容納80席。

提到近期市況調整，集團副主席周福安認為中美貿易戰雖暫時停火三個月，雖然「大家可以過個好年，但都要觀望」，認為事件仍有變數拖累股市﹔樓市方面則難見大跌，主要仍是供應不足影響。

記者：方楚茵

其他報道：

【滬倫通來了】上交所：中金獲滬倫通跨境轉換機構備案

【入股萬達】永輝35億買萬達商管1.5%股權

【交投減少】十大屋苑上月買賣登記首跌穿百宗 連續兩月新低

【財經花生】全年勁賺2200萬美元！7歲男孩成YouTube吸金王