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【中美持久戰】光大新鴻基料明年恒指難破3萬點 呈上落市格局

文章日期：2018年12月4日 17:26
光大新鴻基料明年恒指難破3萬點 呈上落市格局。左至右 光大新鴻基外匯策略師任曉平、財富管理策略師溫傑。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑預計，中美間的衝突為持久戰，貿易摩擦不會完全消失，料美國對華貿易政策會繼續強硬，損害中國經濟，當中製造業、進出口和科技業或續受影響，為中港股市帶來下行壓力，料明年港股呈上落市格局。

惟他稱，以恒指平均和過去20年底部市盈率約9.5倍計，料明年恒指波動區間為21500點至30000點，再深度下跌機會不大，但亦相信年初見的33484點已是一個周期高位，明年難破3萬點。

溫看好醫藥、5G以及燃氣消費股份，相信較能抵受加息的衝擊和貿易戰消息帶來的波動。他推薦明年8大股票包括：石藥（1093）、白雲山（874）、新奧能源（2688）、天倫燃氣（1600）、中集安瑞科（3899）、中國鐵塔（788）、長飛光纖光纜（6869）和中興通訊（763）

另外，該行外匯策略師任曉平預計人行仍有降準空間，中國經濟有下行風險，製造業仍在升級，債務問題未解決，加上中美間博奕會限制人民幣升幅，故料明年美元兌人民幣仍有機會破7；但相信美元升勢已結束，料人民幣明年會在6.68至7.15區間上落。

記者：王俊騏

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