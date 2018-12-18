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【人事變動】潤地CFO俞建離任 副主席唐勇轉職CEO

文章日期：2018年12月4日 17:18
左四為集團副主席唐勇、左五為首席財務俞建。(資料圖片)

藍籌內房潤地（1109）出現人事變動，執董、高級副總裁及首席財務俞建因個人職業發展規劃辭任，即日生效。唐勇則不再擔任副主席，並獲委任為首席執行官。

另外，2006年加入潤地兼現任聯席總裁、執董的張大為將委任為副主席﹔2001年加入潤地兼同樣為現任聯席總裁、執董的李欣獲委任為總裁。而現任潤地高級副總裁兼首席信息官，以及華潤物業科技副董事長的沈彤東則委任為執董，任期三年，但並不在潤地領取董事袍金。而沈氏月薪為11.48萬元。

近期曾傳出潤地前主席、現任執董吳向東有意轉往華夏幸福（滬600340）出席總裁一職，連同俞建及其他人員將一同履新，惟當時未獲確實。今次潤地公布的人事變動亦僅涉俞建一職的離任。

而以往吳向東曾被傳涉及「宋林案」被「雙規」，他最終辭任潤地主席一職，僅保留執董職任。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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