中國商務部數據顯示，今年首十個月中國服務進出口總額為43022.4億元(人民幣．下同)，同比增長11.1%，增速創下半年以來最高。其中，服務出口14211.8億元，增長14.3%；進口28810.6億元，增長9.6%；逆差14598.9億元。

商務部指，今年首十個月服務出口同比增長14.3%，增速高於進口4.7個百分點，其中計算機和信息服務、保險服務、研發成果轉讓費及委託研發等高端生產性服務出口增長迅速，增幅分別達到66.7 %、20.5%和18.3%。

至於服務進口方面，商務部表示，今年首十個月，知識產權使用費進口1948.6億元，增長22.5%；金融服務進口108.8億元，增長22.1%;計算機和信息服務進口1195.2億元，增長24.3%；研發成果轉讓費及委託研發進口368.6億元，增長18.6%。

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