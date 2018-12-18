【中國數據】商務部：首十個月貿易同比增長11.1% 增速創下半年新高
文章日期：2018年12月4日 17:07
中國商務部數據顯示，今年首十個月中國服務進出口總額為43022.4億元(人民幣．下同)，同比增長11.1%，增速創下半年以來最高。其中，服務出口14211.8億元，增長14.3%；進口28810.6億元，增長9.6%；逆差14598.9億元。
商務部指，今年首十個月服務出口同比增長14.3%，增速高於進口4.7個百分點，其中計算機和信息服務、保險服務、研發成果轉讓費及委託研發等高端生產性服務出口增長迅速，增幅分別達到66.7 %、20.5%和18.3%。
至於服務進口方面，商務部表示，今年首十個月，知識產權使用費進口1948.6億元，增長22.5%；金融服務進口108.8億元，增長22.1%;計算機和信息服務進口1195.2億元，增長24.3%；研發成果轉讓費及委託研發進口368.6億元，增長18.6%。
其他報道：
【財經花生】全年勁賺2200萬美元！7歲男孩成YouTube吸金王
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26