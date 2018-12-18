【手機新用途】銀聯啟動手機POS試點工作
文章日期：2018年12月4日 17:20
微信支付、支付寶流行，信用卡支付於內地相對地受到影響，連帶「碌卡」、「嘟卡」的機器，即POS(point of sale，銷售點系統)發展亦受到影響。銀聯為應對逆境宣布與小米（1810）、華為、三星、OPPO等主流內地手機廠商合作，正式啟動銀聯手機POS產品首批應用試點合作。
收錢的用戶只需下載指定手機POS收單APP或使用手機錢包APP，完成商戶在線註冊並經機構審核與開通後，即可受理包括銀聯IC卡閃付、銀聯手機閃付和二維碼支付在內的多種支付方式。
中國銀聯助理總裁戚躍民指，銀聯手機POS產品解決了傳統行業終端不足，終端部署維護成本高等問題。將POS機從一個硬件終端產品轉變成一款智能手機上的應用產品，有助於提升小微商戶收單服務能力。
人民銀行科技司司長李偉當日表示，作為全球首款手機POS，銀聯手機POS產品是支付受理市場的一次革新，是支付便民、惠民的嘗試，是踐行數字普惠的積極探索。
華為介紹指，Huawei Pay利用華為錢包公民網絡電子身份標識(eID)在線開通手機 POS 的功能，從而支持商戶受理包括銀聯手機閃付、二維碼支付和銀聯 IC 卡閃付等在內的多種收款方式。POS 的應用核心邏輯與敏感數據處理，都是運行在華為的可信執行環境(TEE)上，可抵禦 Android 端惡意軟件攻擊，保證應用運行的安全。
早前報道指，在合規性方面，銀聯手機POS產品不僅滿足中國人民銀行《智能終端支付可信環境技術規範》相關要求，也兼容國際PCI組織《Software-based PIN Entry On COTS》的安全要求，為進入國際市場提供合規保證。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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