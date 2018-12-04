【入股萬達】永輝35億買萬達商管1.5%股權
文章日期：2018年12月4日 16:50
內地上市的永輝超市宣布，以35.31億元（人民幣，下同）從大連一方集團手上買入其持有的6791.02萬股萬達商業管理股份，則每股作價52元，佔萬達商管總股本的1.5%。
永輝超市指，交易是為了戰略拓展優質物業，而對公司的影響主要是銀行貸款增加，以及相應的財務費用提高，如果按照年利率6%測算，預計該部分銀行利息每年約2.1億元，對公司當期利潤的影響估計在10%左右。
萬達商管前身即是2016年於香港退市的萬達商業，是王健林旗下萬達集團最主要的核心子公司，主要從事房地產開發及銷售；商業服務設施、公寓、商場和酒店的投資及管理等。原本萬達商管擬回歸A股上市，但至今仍在排隊候批當中。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26