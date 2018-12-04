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【入股萬達】永輝35億買萬達商管1.5%股權

文章日期：2018年12月4日 16:50

內地上市的永輝超市宣布，以35.31億元（人民幣，下同）從大連一方集團手上買入其持有的6791.02萬股萬達商業管理股份，則每股作價52元，佔萬達商管總股本的1.5%。

永輝超市指，交易是為了戰略拓展優質物業，而對公司的影響主要是銀行貸款增加，以及相應的財務費用提高，如果按照年利率6%測算，預計該部分銀行利息每年約2.1億元，對公司當期利潤的影響估計在10%左右。

萬達商管前身即是2016年於香港退市的萬達商業，是王健林旗下萬達集團最主要的核心子公司，主要從事房地產開發及銷售；商業服務設施、公寓、商場和酒店的投資及管理等。原本萬達商管擬回歸A股上市，但至今仍在排隊候批當中。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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