港股今早表現偏軟，早段低開62點後反覆尋底，午後逐步靠穩，A股以高位收市後，港股進一步走強，尾市更明顯抽升，埋單升78點或0.29%，報27260點，連升三個交易日，成交金額926億元；國指升25點或0.23%，報10907點。

騰訊（0700）逼330元大關兼領漲大市，以全日高位收市，收報328.4元，漲1.1%；其次為友邦（1299）升1.13%，收報67元，兩股合共貢獻大市56點。港交所（0388）撲240元水平，收升2.04%，報239.8元。外電報道，匯控（0005）或成為首間在內地發行CDR(中國預託證券)的外資公司，收跌0.15%，收報68.1元。

藥股走勢續強，石藥（1093）升2.1%，收報16.52元，是升幅最大的藍籌。受中美貿易關係緩和消息影響，手機股昨日一度急漲，今日表現回吐，其中舜宇（2382）跌2.09%，收報79.8元，成表現最差藍籌；瑞聲（2018）跌2.07%，收報56.7元。

油價上升，三桶油表現分化，其中中海油（0883）表現最好，埋單升1.02%，收報13.84元；中石油（0857）、中石化（0386）報跌，分別挫0.53%及1.16%，報5.67元及6.83元。

hmv數碼中國（8078）集團主席蕭定一旗下的HMV商舖近期連環遭入稟追討租金，股價今早一度急插，午後跌勢未止，收報0.02元，暴瀉86.9%。

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