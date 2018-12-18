外電引述消息指，滬倫通將於本月12日開通，而繼早前有報道指，匯控（0005）或成為首間在內地發行CDR(中國預託證券)的外資公司後，《路透社》引述消息人士指，內地券商華泰證券將會發行GDR(全球存託憑證)，於當日通過滬倫通在倫敦證券交易所上市。

消息人士又稱，華泰證券將於短期內發布全球存托憑證的招股說明書。

根據上交所公布的滬倫通細節，如果境外企業申請CDR上市，平均市值不低於200億元人民幣，在倫交所上市滿3年，以及主板上市滿1年，初始規模須達5000萬份及市值5億元以上。個人投資者方面，參與CDR交易應當具備多項條件，包括申請許可權開通前20個交易日，證券帳戶及資金帳戶內的資產日均不低於300萬元人民幣。

其他報道：

【滬倫通開通】傳滬倫通將於12月14日啟動

【亞股收市】圓匯抽升 日股大跌逾500點 七連升斷纜

【成功合併】長和完成合併斯里蘭卡流動電訊業務

【超越香港】全球最高端消費城市 上海稱冠 香港跌至...