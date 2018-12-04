YouTuber是近年賺錢的新興職業之一，超人氣YouTuber每年賺取的收入，更可能遠超一般人想像！《福布斯》雜誌公布新一年度YouTuber收入排行榜，年僅7歲的美國小男孩Ryan憑著其YouTube頻道「Ryan ToysReview」登上榜首，截至今年6月1日止12個月，Ryan瘋狂吸金2200萬美元（折合約1.7億港元）。被問到他的影片為何深受大眾歡迎時，Ryan笑說：「因為我很有趣！娛樂性也高！」

「Ryan ToysReview」於2015年3月由Ryan的父母開設，主要是拍攝Ryan 玩新玩具，然後給予評價。Ryan擁有「點石成金」的能力，不少經他介紹並給予好評的玩具，多會即日售罄。現時他的Youtube頻道已吸引逾1700萬人追看，累計點擊率260億次，粉絲大多數是小朋友。

分析指，Ryan的大部分收入（約2100萬美元除稅前收益）都是來自影片前半段的廣告，其餘100萬則來自贊助商。分析提到，與其他YouTuber相比，Ryan的贊助視頻數目較少，顯示他或其父母挑選客戶時，非常有眼光。

今年8月，他與美國大型超市沃爾瑪（Walmart）合作，推出一系列「Ryan's World」獨家品牌玩具和童裝，亦拍攝了一段他和父母在Walmart找尋自己玩具的影片，片段上載後，三個月內觀看次數達1400萬。《福布斯》相信，Ryan憑此廣告有望再度入圍下年度YouTuber收入排行榜。

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