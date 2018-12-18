【亞股收市】圓匯抽升 日股大跌逾500點 七連升斷纜
文章日期：2018年12月4日 14:28
亞太區股市經過昨日大升後，今日顯著回吐，全線下滑。受累日圓匯價抽升，日經平均指數今早低開40點後，跌幅持續擴大，午後跌勢加劇，尾市一度大跌541點或2.4%，低見22033點，收市報22036點，跌538點或2.39%，終止過去7日的升勢。日本東證指數亦大跌2.4%，報1649點。
日圓匯價抽升，每百港元兌日圓再度升穿6.9關口，最高見6.9067；每美元兌日圓則逼近113水平。
韓國首爾綜合指數亦低開低走，尾市跌幅同樣擴大，最多跌1.3%或26點，低見2105點，收市報2114點，跌16點或0.8%；台灣加權平均指數昨日重上一萬點大關後，今日終止六連升，收市跌54點或0.5%，報10083點。
澳洲股市則蒸發昨日一半的升幅，收市跌58點或1%，報5713點。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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