【畀啲信心】騰訊音樂今舉行投資者推介會 不回應招股信心等問題
文章日期：2018年12月4日 13:15
騰訊控股（0700）由次季起遊戲收入急速放緩，分拆業務的特殊收入支撐業績表現，本季騰訊分拆旗下騰訊音樂娛樂到美國上市。日前「習特會」後，刺激全球科網股股價向上，昨日與騰訊音樂互相持股的Spotify 亦升3.15%，報140.68美元，惟騰訊音樂管理層今日出席投資者推介會時，未有回應是否對招股有信心。
騰訊音樂娛樂首席執行官彭迦信、首席財務官胡敏、首席戰略官葉桌東中午出席上市投資者推介會，有記者問及集團招股信心及用戶付費率的問題，惟管理層一概拒絕回應，讓傳媒拍照後便急急離去。
騰訊音樂招股價為13至15美元，集資10億至12億美元(約78億至93.6億港元)，預計於12月12日上市。
騰訊現報321元，跌1.17%。
記者：李哲毅
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更新時間：2018-12-18 16:10
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