即時財經新聞

【有片：埋身擊】市場消化利好消息 美股或回吐

文章日期：2018年12月4日 13:01
市場消化利好消息 美股或回吐

本周初中美貿易戰缓和消息帶動下全球股市做好，但踏入昨日美國時間，道瓊斯工業平均指數和納斯達克指數未能承接升勢向上，並且更出現反覆回落走勢。從技術走勢上分析，美股將有機會出現回吐並回補上升裂口，故此在現階段投資者不宜高追美股，待股市整固後再重新入場。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。

張曦嵐Bruce

筆者為證監會持牌人

 

其他報道：

【超越香港】全球最高端消費城市 上海稱冠 香港跌至...

【港元走強】港匯升穿7.81 逾兩個月來首次

【異動股】hmv數碼中國遭入稟追討租金 股價曾狂瀉逾八成

【有片：金匯測市王】卡塔爾唔玩 油價恐彈完即散

【iPhone生產轉移】SHARP 裁減3000名外籍員工

【人幣走勢】人民幣走強 離岸價一度升穿6.86水平

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】習特會利好蘋果 倘破反彈阻力185美元可追

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片