本周初中美貿易戰缓和消息帶動下全球股市做好，但踏入昨日美國時間，道瓊斯工業平均指數和納斯達克指數未能承接升勢向上，並且更出現反覆回落走勢。從技術走勢上分析，美股將有機會出現回吐並回補上升裂口，故此在現階段投資者不宜高追美股，待股市整固後再重新入場。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。

張曦嵐Bruce

筆者為證監會持牌人

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