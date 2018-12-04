【有片：埋身擊】市場消化利好消息 美股或回吐
文章日期：2018年12月4日 13:01
本周初中美貿易戰缓和消息帶動下全球股市做好，但踏入昨日美國時間，道瓊斯工業平均指數和納斯達克指數未能承接升勢向上，並且更出現反覆回落走勢。從技術走勢上分析，美股將有機會出現回吐並回補上升裂口，故此在現階段投資者不宜高追美股，待股市整固後再重新入場。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
張曦嵐Bruce
筆者為證監會持牌人
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26