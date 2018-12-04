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【成功合併】長和完成合併斯里蘭卡流動電訊業務

文章日期：2018年12月4日 12:59

長和（0001）公布，與 Etisalat Group 完成斯里蘭卡業務合併，長和將擁有Hutchison Telecommunications Lanka (Private) Limited（「Hutch Lanka」）85%，而 Etisalat 集團則持15%股權。

今年4月，公司公布與Etisalat 集團簽訂最終協議，合併雙方分別於斯里蘭卡的流動電訊業務Hutch Lanka及 Etisalat Lanka (Private) Limited（「ESL」）。而該公司亦指，合併須待多項先決條件達成後，方可作實，其中包括取得斯里蘭卡的競爭及監管機構批准。

早前，澳洲否決了長和以95億美元收購澳洲最大天然氣管網公司APA Group，因收購違背國家利益。

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