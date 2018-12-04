【有片：選股王】汽車股走勢不明朗 寧吼汽車零部件股
文章日期：2018年12月4日 12:30
港股昨天急升後今早有回吐，恒指低開後試兩萬七關口，但有承接回穩，中午收報27112點，跌70點；國指報10849點，跌32點。大市成交保持暢旺，半日有481億元。
內房、食品股有回吐，潤地（1109）中海外（0688）跌逾1%；蒙牛（2319）、萬洲（0288）跌逾1%。醫藥股、汽車股個別發展，中生製藥（1177）、吉利（0175）跌逾1%；石藥（1093）綠葉製藥（2186）逆市上升，北京汽車（1958）中升（0881）升3%以上。此外，天然氣及燃氣股如昆能（0135）新奧（2688）做好，電訊設備、科網、航運、新能源、物業管理等有追捧。
汽車股個別發展，走勢不明朗，短線寧願吼汽車零部件股如敏實（0425）。敏實主要設計產銷汽車裝飾件、車身結構件等，客戶遍及全球，生產基地除了中國，還有美國、墨西哥、泰國及德國，有助減輕對全球貿易保護主義抬頭影響。中國汽車銷售增速放緩，雖然對敏實有負面影響，但公司積極開發新產品，其中激光焊接門框、鋁門框和電池盒等新產品開發順利，並已獲得全球訂單；同時公司進軍日韓系海外業務有進展，承接客戶業務及取得訂單，為持續增長提供動力。
走勢上，敏實上月初再次考驗25元支持守穩回升，今早升穿50天線，後市料於反覆上試30元甚至32元水平。短線可以27元為止蝕。
劉思明
明報資深評論員
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