《彭博》引述知情人士透露，滬倫通將於12月14日啟動，並指倫敦證券交易所方面或將首先啟動該機制。《第一財經》則報道指，當日將在倫敦舉辦滬倫通揭牌儀式，屆時上海證券交易所相關人士將會出席，並將公布入選的中、英企業名單，預計分別約10家，而正式「通車」交易或將等到明年1月。

彭博引述其中一位人士稱，幾個月前已作出了先啟動倫敦上市的決定，主要基於倫交所的準備情況而作出的，但強調啟動日期仍有可能隨著形勢的變化而調整。

報道指，上海證交所的人士不予置評。倫敦證交所代表沒有立即回覆在非辦公時間發出的置評請求。

根據倫敦證交所11月份向經紀商展示的報告，有216家上海上市公司符合在倫敦發行股票的資格。中國公司對倫敦上市股票的定價不得低於其上海交易股票的90%。

而海外公司要在中國境內發行存託憑證，其市值不得低於200億元人民幣（29億美元），上市年限需要滿三年，且存託憑證發行規模不得低於5億元人民幣。希望在倫敦上市的滬市公司也要滿足一套類似的規則。

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