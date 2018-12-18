【港股午市】港股跌70點穩守2萬7 騰訊回吐0.74%
文章日期：2018年12月4日 12:30
港股連升兩個交易日後出現回吐。恒指今早低開62點後表現反覆，開市不久跌幅進一步擴大，最多跌162點，中午尾市跌幅收窄，半日跌70點或0.26%，收報27112點，成交金額481億元；國指表現同樣牛皮，中午跌32點或0.3%，報10849點。
騰訊（0700）領跌大市，股價二連揚後輕微回吐，收跌0.74%，報322.4元，拖低恒指19點。隔夜油價上升，三桶油表現分化，其中中石化（0386）跌2.17%，收報6.76元，為拖低恒指第二大藍籌；中石油（0857）同樣偏軟，跌0.88%，收報5.65元，中海油（0883）逆市走強，半日升0.29%，收報13.74元。
藥股有買盤支持，石藥（1093）升1.24%，收報16.38元，是升幅最大的藍籌。其餘藥股亦走強，勵晶太平洋（0575）與復星醫藥（2196）訂立協議，在中國開展Fortacin銷售及分銷，消息刺激兩股分別升14.3%及1.9%。內房股偏軟，其中潤地（1109）跌2.79%，收報29.65元，是表現最差藍籌；碧桂園（2007）跌1.33%，收報9.66元；中海外（0688）跌1.27%，收報27.15元。
美國指，中國已同意降低和取消美國輸華汽車的關稅，車股今早個別發展。吉利（0175）跌1.9%，報15.54元；長汽（2333）升0.2%，報5.17元；比亞迪（1211）漲1%，報57.4元。
hmv數碼中國（8078）集團主席蕭定一旗下的HMV商舖近期連環遭入稟追討租金，涉及欠款逾662萬元，消息一度拖累股價今早急插，收報0.028元，跌81.7%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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