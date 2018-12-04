【超越香港】全球最高端消費城市 上海稱冠 香港跌至...
文章日期：2018年12月4日 11:34
全球經濟近年穩步改善，當中亞洲區消費者對高端貨品和服務的需求強勁，據瑞士寶盛私人銀行最新的研究報告顯示，以消費價格計算，上海今年力壓香港，成為亞洲最昂貴城市，並指中國的高端消費有一半來自女性。不過報告預期，隨著中國經濟增長放緩，未來全球高端消費指數或因而有所下降。
瑞士寶盛私人銀行今天發布《2018年亞洲財富報告》，瑞士寶盛高端生活指數（Julius Baer Lifestyle Index）所追蹤的高端生活成本以美元計算上升2.91%，是指數創立以來最大的年升幅，指數於11個亞洲城市所追蹤的22個項目中，有16項的價格均錄得上升。
綜合計算，上海的高端貨品和服務價格以美元計算上升4.8%，高於指數的整體升幅，由去年的第二位躍升至首位，當中上海有六個項目是最為昂貴，包括住院、名錶、女士手袋、葡萄酒、珠寶和護膚品。而由於新元走強，新加坡的排名由第三位升至第二位。至於香港則由去年的第一位跌至第三位。第四及第五位分別是東京及台北。
馬來西亞首都吉隆坡，高端貨品和服務以美元計算的綜合升幅達3.4%，但當地仍是亞洲消費成本最低的城市。馬來西亞的住宅物業、酒店套房、葡萄酒、珠寶、鋼琴及汽車價格在各個亞洲城市中最便宜。
報告又指，無論以男士或女士奢侈品來說，首爾均為亞洲價格最昂貴的城市，這主要由於當地對部份進口奢侈品徵收高達20%的特別消費稅。另一方面，雅加達為購買男士奢侈品的最便宜城市，而女士奢侈品則以孟買最便宜。
瑞士寶盛私人銀行亞洲市場與投資顧問方案部主管Rajesh Manwani表示，高端生活指數創紀錄新高，主因是全球經濟改善及亞洲財富持續增長。區內經濟的基本因素強勁，料將帶動亞洲富裕人口進一步增長。他又指， 現時，中國的高端消費有一半來自女性消費者。隨著擔任高級管理層職位及精於理財的女性數目增加，亞洲女性的消費力越來越受重視。
《2018年亞洲財富報告》是在2017年6月至2018年7月期間進行，所指的高資產淨值人士是指擁有100萬美元或以上可投資淨資產的人士，但不包括其作為主要居所的物業。
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