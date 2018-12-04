電腦勒索病毒時常出現，隨著加密貨幣大幅貶值，支付贖金的方法據報首次轉移至內地較為普遍的支付方式之一，微信掃碼。騰訊回應稱，微信已第一時間對所涉勒索病毒作者賬戶進行封禁、收款二維碼予以緊急凍結。

據內地科技網站報道，一款國產勒索病毒近期正進行傳播，與其他勒索軟件相同，都是將文字檔、圖檔等有價值數據的文件加密，並勒索用家以支付贖金來解鎖有關文件。而支付的方式，則是透過二維碼。

騰訊電腦管家團隊科普稱，該工具為灰色產業從業人群使用的工具，這部分人群使用的工具有許多會被殺毒軟件查殺，他們常常會無視殺毒軟件的攔截提示。因而，這個勒索病毒針對灰產從業者的定向傳播十分奏效。電腦管家團隊表示，目前已破解該勒索病毒的加密機制，未安裝騰訊電腦管家的用戶如果中招，可以下載使用該破解工具解密文檔。

騰訊（0700）現時倒跌0.6%，報322.6元。

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