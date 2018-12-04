【A股午市】滬深兩市個別發展 上證微彈 半日升0.04%
文章日期：2018年12月4日 11:37
滬深兩市走勢迥異。上證綜指低開高走，早段曾跌至低位2644點，隨後止跌回升，最高反彈至2659點，中午收報2655點，漲1點或0.04%，成交額817億元（人民幣．下同）。
深證成指反覆走低，盤中一度反彈至7950點，但升勢乏力，半日收報7930點，跌8點或0.11%，成交額1089億元，兩市成交額合共1906億元。
創業板指數走勢反覆，高低波幅0.87%，收報1372點，跌0.21點或0.02%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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