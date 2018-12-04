滬深兩市走勢迥異。上證綜指低開高走，早段曾跌至低位2644點，隨後止跌回升，最高反彈至2659點，中午收報2655點，漲1點或0.04%，成交額817億元（人民幣．下同）。

深證成指反覆走低，盤中一度反彈至7950點，但升勢乏力，半日收報7930點，跌8點或0.11%，成交額1089億元，兩市成交額合共1906億元。

創業板指數走勢反覆，高低波幅0.87%，收報1372點，跌0.21點或0.02%。

其他報道：

【有片：金匯測市王】卡塔爾唔玩 油價恐彈完即散

【iPhone事】SHARP 裁減3000名外籍員工

【人幣走勢】人民幣走強 離岸價一度升穿6.86水平

【關係改善】特朗普讚對華關係改善 兩國「接近」達成知識產權協議

【中國承諾】美國財長：得到了中國應對貨幣貶值的「強勁承諾」

【仍未具體】證券日報：相關部門正討論降美進口車稅的可能性