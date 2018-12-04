hmv數碼中國（8078）集團主席蕭定一旗下的HMV商舖近期連環遭入稟追討租金，涉及欠款逾662萬元，消息一度拖累股價今早急插，開市報0.141元，低開7.8%，最低見0.025元，大挫83.6%，現報0.031元，狂瀉79.7%。

該公司負責人表示，HMV各門市在過去的數個月內，受經濟大環境影響，在零售業務上面對經營困難的情况，公司正在聯絡新投資者，管理層有決定後會盡快公布有關消息。該負責人補充，HMV門市的問題屬於獨立公司零售業務，不影響集團其他業務運作。

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