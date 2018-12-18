日本經濟新聞報道，SHARP(夏普)已將由三重縣龜山(Kameyama)工廠負責的蘋果iPhone用傳感器零部件的生産轉移至母公司鴻海精密工業旗下的中國基地。該零部件用於面部識別，在新增訂單等推動下，2017年夏季以後，龜山工廠僱用的外籍臨時工最多達到4000人規模。勞工組織昨日公布，截至2018年夏季龜山減少了3000名以上外籍員工。

有關傳感器零部件，最初由SHARP及LG供應，但因工藝複雜，SHARP 一度未能按時供貨，被指是iPhone X早期供應不足的原因，而2017年秋，鴻海董事長郭台銘更需要到龜山工廠指揮，SHARP亦因而增聘外籍員工，高峰時期達4000人，但今年已決定將傳感器零部件的生産轉移至鴻海的中國基地。

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