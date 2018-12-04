中美兩國暫時停火，美國總統特朗普於Twitter表示，「與習主席的會晤意義非凡」「和中國的關係向前跳躍了一大步！非常好的事情將會發生」，「我們在以強大的力量打交道，一旦協議達成，中國同樣會獲益匪淺」並敦促中國「競爭環境要公平！」。

白宮經濟顧問庫德洛則向傳媒表示，今次會晤談及了此前磋商的問題並將新的議題擺在了桌上。庫德洛又指，兩國「相當接近」就知識產權盜竊達成協議。

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