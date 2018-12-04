即時財經新聞

【關係改善】特朗普讚對華關係改善 兩國「接近」達成知識產權協議

文章日期：2018年12月4日 09:42

中美兩國暫時停火，美國總統特朗普於Twitter表示，「與習主席的會晤意義非凡」「和中國的關係向前跳躍了一大步！非常好的事情將會發生」，「我們在以強大的力量打交道，一旦協議達成，中國同樣會獲益匪淺」並敦促中國「競爭環境要公平！」。

白宮經濟顧問庫德洛則向傳媒表示，今次會晤談及了此前磋商的問題並將新的議題擺在了桌上。庫德洛又指，兩國「相當接近」就知識產權盜竊達成協議。

 

其他報道：

【中國承諾】美國財長：得到了中國應對貨幣貶值的「強勁承諾」

【仍未具體】證券日報：相關部門正討論降美進口車稅的可能性

【歐美戰報】道指曾升441點 收市收窄至287點

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】習特會利好蘋果 倘破反彈阻力185美元可追

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片