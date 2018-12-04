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【港股開市】港股低開62點 騰訊升0.4% 舜宇升2%

文章日期：2018年12月4日 09:26

昨日興奮過後，港股今早低開62點或0.24%，報27119點，成交金額24億元；國指今早低開32點或0.3%，報10850點。

研究機構Gartner表示，今年第三季在華為和小米的幫助下，全球智能電話銷量達到3.89億部，同比增長1.4%，舜宇（2382）升2.09%，報83.2元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）亦跟升0.09%，報57.95元。

昨日受惠中美兩國暫時停火的萬洲（0288）跌2.51%，報6.22元，是跌幅最大的藍籌。隔晚美國上市的中國科技股上升，騰訊（0700）今早亦可延續升勢0.43%，報326.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；友邦（1299）跌1.06%，報65.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。

油價大升，但石油股則要下跌，中石化（0386）跌1.59%，報6.8元；中石油（0857）跌0.88%，報5.65元；中海油（0883）跌0.15%，報13.68元。

濠賭股續升，金沙中國（1928）升0.4%，報38.05元；銀娛（0027）升0.38%，報53元。

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3328 交通銀行5.850.030.52
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2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
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1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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