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【中國承諾】美國財長：得到了中國應對貨幣貶值的「強勁承諾」

文章日期：2018年12月4日 09:09

美國財長梅努欽隔晚表示，美國得到了中國應對貨幣貶值的「強勁承諾」，刺激離岸人民幣隔晚曾升穿6.88，高見6.8732，創3個月來最大交易時段漲幅。目前離岸人民幣報6.8830，仍升值近775點子或1.11%。

德國商業銀行經濟學家周浩在報告指，人民幣在未來三個月、即中美談判的過程中，將保持基本穩定，因為如果繼續貶值，將被視為是中國破壞與美國談判的舉措。

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