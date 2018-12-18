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【開市焦點】港股ADR跌95點 留意油股

文章日期：2018年12月4日 09:00

美股隔晚升幅收窄呈十字星形態，港股ADR更是倒跌95點，報27086點，港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.21%，折合報324.13元；匯控（0005）跌0.34%，折合報67.97元；建行（0939）跌0.5%，折合報6.79元。

今日焦點股份可留意：

油價創5個多月最大漲幅，沙特和俄羅斯同意延長減產合作、美中貿易緊張局勢降溫，以及加拿大產量下降也推高價格，隔晚WTI原油期貨上漲4.2%，報53.08美元/桶，目前仍延續升勢，升0.5%，報53.25美元。留意油股。

研究機構Gartner表示，今年第三季在華為和小米的幫助下，全球智能電話銷量達到3.89億部，同比成長1.4%，關注小米以及華為手機的供應商。

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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