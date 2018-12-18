【開市焦點】港股ADR跌95點 留意油股
文章日期：2018年12月4日 09:00
美股隔晚升幅收窄呈十字星形態，港股ADR更是倒跌95點，報27086點，港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.21%，折合報324.13元；匯控（0005）跌0.34%，折合報67.97元；建行（0939）跌0.5%，折合報6.79元。
今日焦點股份可留意：
油價創5個多月最大漲幅，沙特和俄羅斯同意延長減產合作、美中貿易緊張局勢降溫，以及加拿大產量下降也推高價格，隔晚WTI原油期貨上漲4.2%，報53.08美元/桶，目前仍延續升勢，升0.5%，報53.25美元。留意油股。
研究機構Gartner表示，今年第三季在華為和小米的幫助下，全球智能電話銷量達到3.89億部，同比成長1.4%，關注小米以及華為手機的供應商。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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