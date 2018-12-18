美股隔晚承接歐亞股市的漲勢而高開，道指一度升最多441點，不過市場對於中美兩國只是暫時停火，加上雙方各自表述之下，一些措施例如汽車關稅仍未有一致說法，道指收市升幅收窄，呈十字星待變形態。

美國總統特朗普昨日於Twitter 發文，宣布中國將削減對美國汽車的進口關稅。但這並沒有白紙黑字的協議，也沒有得到中方的確認。白宮沒有提供更多信息；幾小時後在北京的一個新聞發布會上，中國外交部發言人也拒絕就汽車關稅問題置評。

道瓊斯工業平均指數收漲287點，升幅1.13%，報25826點。標普500指數收漲30點，升幅1.1%，報2790點。納斯達克綜合指數收漲110點，或1.52%，報7441點。

波音升3.81%，報359.96美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻89點，而麥當勞跌1.67%，報185.37元，拖低道指21點。

科技股方面，蘋果收市報184.82元，升3.49%，谷歌母公司Alphabet收市報1116.36元，升0.6%，亞馬遜收市報1772.36元，升4.86%，Facebook收市報141.09元，升0.34%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.04%，報361點。德國DAX指數收漲1.85%，報11465點；法國CAC 40指數漲1.01%，報5053點；英國富時100指數收漲1.18%，報7062點。