由hmv數碼中國（8078）集團主席蕭定一出任董事的HMV Marketing Limited，近期連番被入稟追討欠租及欠款，繼九龍灣德福廣場的hmv店被指欠租，再有兩舖亦疑陷欠租情況，分別位於銅鑼灣及中環，涉合共486萬元欠租款項。hmv零售市場部負責人指，hmv零售業務面對經營困難，正聯絡新投資者。

hmv於銅鑼灣的旗艦店及中環萬年大廈分店的兩業主在上周五（11月30日），分別向HMV Marketing Limited追討合共約486萬元欠租，並要求收回舖位及向被告索償損失。位於銅鑼灣珠城大廈的hmv旗艦店業主Ever Light Limited在入稟狀稱，HMV Marketing Limited上月開始欠租，現時每月租金約159萬元，連同其他雜費合共欠款約342.3萬元，有關租約期截至2019年7月。

而位於中環萬年大廈的hmv分店業主Pridemax Limited在入稟狀亦指，HMV Marketing Limited上月開始欠租，現時每月租金約100萬元，連同其他雜費合共欠款約143.7萬元，有關租約期截至2022年6月。

hmv零售市場部負責人回應指，hmv各門市在過去的數個月內，受經濟大環境影響，在零售業務上面對經營困難的情況，公司正在聯絡新投資者，希望有新轉機，管理層有決定後會盡快公佈有關消息。該負責人補充，hmv門市的問題屬於獨立公司零售業務，不影響集團其他業務運作。

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