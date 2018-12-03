【新股招股】瀘州商行明公開招股 入場費3434元
文章日期：2018年12月3日 17:57
瀘州市商業銀行（1983）將於明日至12月10日中午公開招股，發售5.46億股，入場費為3434元，預計在12月17日掛牌。發售價範圍為3.15元至3.4元，假設以中位數3.28元計算，集資淨額為16.89億元，擬將用於強化銀行資本基礎，以支持銀行業務的持續增長。獨家保薦人為中信里昂證券。
該行一級資本充足率上半年底為9.35%，比監管要求高不足一個百分點，執行董事兼董事長游江表示，該行資本充足皆符合規定，上市不僅有助提升資本充足，亦有助提升規範性。副行兼董事會秘書劉仕榮補充，日後再有集資活動會再有公告。
該行理財產品利息收入佔利息收入比例高，游江指理財產品合符規管，監管收緊對他們沒有影響。
記者：歐陽偉昉
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26