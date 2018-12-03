瀘州市商業銀行（1983）將於明日至12月10日中午公開招股，發售5.46億股，入場費為3434元，預計在12月17日掛牌。發售價範圍為3.15元至3.4元，假設以中位數3.28元計算，集資淨額為16.89億元，擬將用於強化銀行資本基礎，以支持銀行業務的持續增長。獨家保薦人為中信里昂證券。

該行一級資本充足率上半年底為9.35%，比監管要求高不足一個百分點，執行董事兼董事長游江表示，該行資本充足皆符合規定，上市不僅有助提升資本充足，亦有助提升規範性。副行兼董事會秘書劉仕榮補充，日後再有集資活動會再有公告。

該行理財產品利息收入佔利息收入比例高，游江指理財產品合符規管，監管收緊對他們沒有影響。

記者：歐陽偉昉

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