受中美貿易緩和消息帶動，港股全日高開高走，午後反覆向好，全日計收升675點或2.55%，報27182點，連升兩個交易日，並創逾兩個月高位，成交金額1296億元；國指升260點或2.45%，報10882點。

騰訊（0700）成升市火車頭，高位逼330元，高見328.2元，收升4.1%，報324.8元，貢獻恒指106點；其次為友邦（1299），全日升3.76%，收報66.25元，貢獻大市88點。 匯控（0005）跟隨大市造好，逼70元大關，收升1.94%，報68.2元。

手機設備股強勢，其中手機孖寶繼續有買盤支持，瑞聲（2018）升4.42%，收報57.9元；舜宇（2382）升7.66%，收報81.5元。中美關係轉趨緩和，中興通訊（0763）受捧，最高見17.04元，收報16.74元，漲近9%，屬6月復牌以來最高。

澳門賭收數據好過市場預期，濠賭股愈升愈有，其中金沙中國（1928）全日狂升11.96%，收報37.9元，成表現最好藍籌；銀娛（0027）升9.89%，收報52.8元。中移動（0941）逆市偏軟，埋單跌2.96%，收報75.35元，是跌幅最大的藍籌。

中美貿易戰暫時停火，業務涉及出口至美國的公司，股價有支持，其中萬洲（0288）升11.73%，收報6.38元；信義玻璃（0868）升8%，報9.08元。美國總統特朗普指，中國已同意降低和取消進口美國車稅，多隻汽車股升幅收窄，吉利（0175）升2.72%，收報15.84元；長汽（2333）報5.16元，漲3.2%；比亞迪（1211）先升後跌，收報56.85元，跌3%。

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