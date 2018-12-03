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【耐人尋味】微信不能轉載美國大使館的停戰聲明

文章日期：2018年12月3日 16:24

中美兩國元首暫時停火，不過，這個大好消息竟然無法與微信好友開心分享，也不能轉發。

美國大使館的聲明以中英文兩個版本，部份內容是中國官方聲明所沒有，例如，中國的聲明沒有提到90天的截止日期或中國要開始購買更多美國農產品、能源和其他產品方面的要求。

彭博報道，美國大使館拒絕就具體帖子置評，但一位不願透露姓名的發言人表示，大使館在中國社交媒體上發表的帖子經常會被封鎖。而騰訊沒有回覆尋求置評的電子郵件。

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