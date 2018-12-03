【繼續拓展】匯能集團：節能及能源管理業務是主要增長動力
文章日期：2018年12月3日 15:41
匯能集團（1539）主席、行政總裁兼執行董事黃文輝在傳媒午宴上表示，節能及能源管理業務是未來主要的增長動力之一，將繼續拓展印尼、馬來西亞及南非等市商機。
集團現時會向香港地產商旗下物業包括商場、百貨公司、商業大廈等提供節能專案服務，服務據點約8000個，每棟大廈每月收費約1.2萬元。集團副主席兼執行董事林忠澤指，公司正開拓印尼市場，現時服務據點約1190個，力寶集團為其中之一的客戶，因當地的節能需求比香港大，每月服務收費可較香港高出近倍達2萬元。集團並於馬來西亞、新加坡、泰國及南非提供服務。據集團截至9月底至的中期業績，節能產品貿易收入按年升23.1%至1.41億元，佔集團整體收入的82.5%。
另外，集團今年3月收購了中國含釩礦場業務，以投資釩提取發釩液流電池相關的能源整合，該釩礦場每年產能可達3000至5000噸釩，預期因鋼鐵生產商的需求旺盛令釩金屬持續短缺，以及儲能電池市場需求將大幅上升，釩價格有所飆升。
記者：劉旭霞
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更新時間：2018-12-18 16:10
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