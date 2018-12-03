中美暫時停火，白宮的聲明更指，中國國家主席習近平表示，如果再次向他提出，他對批准高通收購恩智浦半導體的交易持開放態度。不過，高通認為收購一事已經結束。

高通的聲明指，雖然我們很高興地得知美國總統川普和習近平關於高通此前提議的恩智浦收購交易的言論，但該交易的截止日期已經過去了，交易因此終止，高通認為，此事已經結束，並且全心專注於繼續執行其5G路線圖。

今年7月26日，因未能在最後期限前獲得中國反壟斷機構的批准，高通放棄440億美元收購恩智浦半導體這筆業內有史以來最大規模的併購交易。

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