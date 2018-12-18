中美貿易戰暫時停火，雙方將暫緩額外加徵新關稅，並進行談判。港股今早飈升，恒指高開678點回順，回落至27000點有支持再升，半日收報27217點，升710點或2.68%；國指升2.84%。大市成交767億元。

受貿易戰影響股份急升，萬洲（0288）創科（0669）敏華（1999）好孩子（1086）以至電訊設備部分股中興通訊（0763）長飛（6869）瑞聲（2018）舜宇（2382）等升7%至11%不等。濠賭、醫藥、汽車、航運、內險股等受追捧。

雖然中美同意停止進一步加徵關稅，但未來大約3個月時間要就技術轉讓、保護知識產權等結構性問題談判，過程料相當艱鉅，倘若談不攏，美方將繼續對2000億美元中國貨品增加關稅，未來仍充滿不確定性。不過，股市先炒一轉，尤其是臨近年底，基金恐怕落後，只有逼住跟勢追貨，待市場情緒降溫後才見真章。

走勢上，恒指初步升穿100天線及兩萬七關口，該水平成為短線重要支持，倘若可以守住，有望以此為據點上試兩萬八水平。中國承諾從美國購買可觀農業、能源、工業等產品，以收窄對美貿易順差，航運股可以留意，其中，中遠海能（1138）買盤強勁，可候4.5元以下吸納，中線以5元為目標，並設跌穿20天線約4.2元止蝕。

劉思明

明報資深評論員

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