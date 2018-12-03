【收復失地】上月打工仔積金人均賺近5400元
文章日期：2018年12月3日 13:08
11月港股反彈，帶動強積金表現回升。據路透旗下理柏提供數據，11月份整體強積金基金平均升1.77%，當中以港股基金表現最好，升5.84%。根據積金局截至6月底的數據顯示，全港共有280.3萬名登記人士（包括僱員及自僱人士），合計淨資產值為8519.94億元計，即11月份每名打工仔強積金帳面賺5380元，部份收復10月蝕17112元的失地。
恒指11月累升1500點，跑贏美股及A股，令全線港股分類基金均上揚，升幅由4.05%至6.5%不等，升幅最好是信安的香港股票基金；而升幅最低則是海通的香港特區基金。
其他強積金分類當中，大中華股票、中國股票、亞太區（日本除外）股票及醫療保健股票基金均有4%以上升幅，表現僅次於港股基金；而歐洲股票則是11月份惟一下跌的基金，按月跌0.77%。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26