【Hibor】1個月港元Hibor創2008年10月以來最大升幅
文章日期：2018年12月3日 12:35
港元一個月期Hibor大升48個基點，至1.67786%，創下2008年10月以來最大單日漲幅。而港元3個月期Hibor亦升4個基點，至2.08161%，創9月下旬以來最大升幅。
華僑永亨銀行經濟學家Carie Li表示，上升的主要原因「是年底效應以及市場對12月再次上調最優惠利率預期的提前布局，Hibor上月大跌也推動了周一的反彈，預計1個月Hibor短期內將升破2%。
港元現報7.8212，升值28個基點。
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26