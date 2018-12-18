港元一個月期Hibor大升48個基點，至1.67786%，創下2008年10月以來最大單日漲幅。而港元3個月期Hibor亦升4個基點，至2.08161%，創9月下旬以來最大升幅。

華僑永亨銀行經濟學家Carie Li表示，上升的主要原因「是年底效應以及市場對12月再次上調最優惠利率預期的提前布局，Hibor上月大跌也推動了周一的反彈，預計1個月Hibor短期內將升破2%。

港元現報7.8212，升值28個基點。

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